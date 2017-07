Rocca di Papa: rubato il pulmino per il trasporto disabili, appello del sindaco

Solo alcuni giorni il sindaco di Rocca di Papa Emanuele Crestini aveva lanciato un appello per mettere in funzione un mezzo per il trasporto disabili che necessitava degli interventi di manutenzione e servivano sponsor.

A pochi giorni di distanza ecco un nuovo appello del sindaco, ma meno positivo perché nella giornata di sabato 22 luglio alle ore 14.19 è stato rubato in piazza Claudio Villa, nell'area parcheggio, il mezzo in dotazione della Polizia Locale per il trasporto disabili, soprattutto minori : un DOBLO' targato DS960VF .

"Chiedo a tutti i cittadini di Rocca di Papa e dei comuni limitrofi di volerci aiutare a ritrovarlo attraverso la condivisione di questo post - scrive il sindaco Crestini su Facebook - Inoltre chiedo a chi sa qualcosa in merito all'accaduto delittuoso o conosce fatti utili alle indagini di contattare, anche in forma privata o anonima, la mia persona o le forze dell'ordine del territorio che già sono state allertate sulla vicenda".