Rocca Priora ha la sua prima sindaca, eletta Anna Gentili

Il piccolo borgo di Rocca Priora ha eletto la sua prima sindaca: Anna Gentili e la sua lista "Siamo Rocca Priora" guideranno la città nei prossimi cinque anni. La neo sindaca Anna Gentili ha ottenuto il 44.39% dei consensi, mentre i suoi sfidanti Mario Vinci di "Prima Rocca Priora" e Andrea Penza di "Cambiamo Rocca Priora" si sono fermati rispettivamente al 42,61% e 13% dei voti.

La sfida all'ultimo voto è stata tutta interna alla passata amministrazione di Rocca Priora che vedeva la vincitrice Anna Gentile sostenuta dal sindaco uscente Damiano Pucci e lo sfidante Mario Vinci supportato dagli assessori uscenti, in uno scontro politico tutto interno al centro-sinistra e al Partito Democratico. La vittoria per la neo sindaca è arrivata per un soffio, appena 111 voti.