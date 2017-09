Rocca Priora: cane veglia il compagno investito, l'immagine commuove il web

Spesso al mattino si corre per andare a scuola e al lavoro e non ci si ferma a guardare il mondo intorno a noi, ma questa mattina a Rocca Priora tanti automobilisti hanno avuto un attimo di umanità per fermarsi davanti all'immagine toccante di un cagnolone che vegliava su Via Tuscolana il compagno più piccolo appena investito.

Le immagini dei due animali sono state postate sui diversi gruppi social dei Castelli Romani da un cittadino di Rocca Priora: "Da questa mattina (mi riferisco alle cinque del mattino) questo meraviglioso essere veglia in mezzo alla Tuscolana il compagno morto - scrive Marco nel suo messaggio - I pendolari, rispettano il suo dolore e pazientemente accettano di rallentare il loro itinerario. Io non so se l'anima sia davvero immortale e se esita un luogo ove le anime che si amano sono destinate a ricongiungersi. Se esiste, credo fermamente che sarà lì che ti aspetta, un paradiso "umanocentrico" non sarà mai la mia religione".

Marco ha voluto pubblicare questa storia nella speranza che qualcuno adotti l'animale superstite che molto probabilmente finirà in un canile: "Purtroppo non posso adottarlo - continua Marco - perché ho già un maschio adulto, ma se dovesse uscire un articolo sui giornali su questa storia sono convinto che qualcuno si farà avanti, perché quell'angelo lo merita davvero".