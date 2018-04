Rocca Priora: si amplia il servizio di raccolta degli abiti usati

L'amministrazione comunale di Rocca Priora ha deciso di dare nuovo impulso e rafforzare sul territorio comunale la raccolta degli abiti usati, grazie al rinnovo della convenzione con l’organizzazione umanitaria HUMANA People to People Italia.

Grazie agli abiti donati dai cittadini, HUMANA sostiene interventi di accesso al cibo, di prevenzione di HIV/AIDS, di tutela all’infanzia e di formazione e istruzione in India, Malawi, Mozambico, Repubblica Democratica del Congo, Zimbabwe, Angola e Zambia. Non solo attenzione ai paesi più poveri, ma anche interventi a sostegno dello studio e dei disagiati in Italia.

La collaborazione con HUMANA, iniziata già nel 2013 a Rocca Priora, vedrà già nelle prossime settimane oltre ai nove già presenti sul territorio, l'installazione di nuovi contenitori per la raccolta di abiti usati saranno posizionati sul territorio, così da rispondere in modo più ancora più adeguato alle esigenze dei cittadini.

"HUMANA ha dimostrato negli anni serietà, competenza e affidabilità- ha affermato l’assessore all’Ambiente Anna Gentili – per questo abbiamo voluto rafforzare la collaborazione estendendo la convenzione per ulteriori tre anni. La nostra attenzione al rifiuto, e in particolare alla riduzione della frazione indifferenziata, deve essere massima. Solo nel 2017, la grande generosità dei roccaprioresi ha consentito a HUMANA di raccogliere ben 29.380 chili di vestiti e scarpe usati che, con la Filiera di HUMANA, hanno avuto una seconda vita e, nello stesso tempo, hanno contribuito a sostenere i progetti socio-ambientali gestiti dall’organizzazione nel Sud del mondo e in Italia".

Soddisfatto del rinnovo della cognizione con il comune di Rocca Priora il responsabile del Lazio di Humana Amelio Schiavo: "Per noi è un piacere continuare la collaborazione con il comune di Rocca Priora. L’Amministrazione si è da subito dimostrata sensibile alle tematiche ambientali e sociali di HUMANA, e non è consueto trovare interlocutori così preparati e attenti. Il nostro impegno è massimo affinché nei prossimi anni si possa ulteriormente migliorare la raccolta. Un grazie al Comune e ai cittadini".