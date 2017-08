Rocca Priora: incendio notturno a Montefiore, fiamme vicino allo stadio

Notte di fuoco a Rocca Priora dove un vasto incendio è divampato nella zona di Montefiore con le fiamme che hanno lambito l'omonimo stadio comunale. Sul posto sono intevenute le squadre della Protezione Civile di Rocca Priora alla quale si è poi aggiunta quella di Montecompatri. Tre squadre di Vigili del Fuoco hanno lavorato fino a questa mattina per spegnere gli ultimi focolai dell'incendio.

"Grazie alla protezione civile e ai vigili del fuoco che sono tempestivamente intervenuti per domande le fiamme. Fortunatamente non si sono registrati danni a cose, persone e animali. Un pensiero particolare alla squadra di Rocca Priora, sempre puntuale e risolutiva. Restiamo a disposizione dei cittadini per eventuali segnalazioni", ha dichiarato in una nota Massimo Fedeli, Assessore alla Sicurezza del Comune di Rocca Priora.