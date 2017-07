Rocca Priora: al via i lavori delle fognature di Via delle Fossette

Buone notizie per i residenti di Via delle Fossette nel comune di Rocca Priora, sono in fase di avvio i lavori di allaccio fognario con la rete di depurazione comunale. L’intervento rientra nel piano di risanamento igienico-sanitario del comprensorio dei Castelli Romani.

“Un intervento di razionalizzazione fognaria che aspettavamo da tempo – ha spiegato il Sindaco di Rocca Priora, Damiano Pucci. – Il nuovo processo di smaltimento garantirà un trattamento delle acque reflue appropriato. In tema di opere pubbliche, Rocca Priora sta migliorando nella qualità dei servizi e nello standard di vita offerto ai cittadini”.

“Dopo anni di duro lavoro – ha aggiunto l’Assessore ai Lavori pubblici di Rocca Priora, Claudio Fatelli – riusciamo ad eliminare la fossa biologica lungo Via delle Fossette e connettere le abitazioni ad un vero e proprio impianto di depurazione. Un altro obiettivo importante raggiunto in questo mandato amministrativo”.