Rocca Priora: nonostante il caldo nevica in pieno Agosto

Una tradizione secolare che vede per quattro giorni la città di Rocca Priora animarsi con spettacoli serali, animazione e soprattutto, sabato 5 agosto, la solenne processione in onore della Madonna della Neve che terminerà nel piazzale dei Padri Pallottini, dove si potrà assistere alla suggestiva tradizionale Nevicata artificiale, in ricordo della storica e prodigiosa nevicata avvenuta nel 4 Agosto del 352 d. C.: in omaggio alla neve e alla Vergine che compì il miracolo, il viale principale del paese si trasformerà in un tappeto bianco.

Rocca Priora è stata fino all'Ottocento quando iniziarono a comparire sul mercato le prime ghiacciaie, la neviera della Capitale. La neve era conservata durante l'anno in delle grotte e serviva per immagazzinare scorte di cibo

“Questa secolare tradizione, custodita dai Padri Pallottini, è un momento molto importante per la nostra comunità, durante il quale vengono rinsaldate le radici che legano il presente al passato - spiega il Sindaco di Rocca Priora, Damiano Pucci. - La festa della Madonna della Neve tiene in vita la memoria dell’antica attività del paese, quella della raccolta della neve e del relativo trasporto e commercio nella Capitale, ed è organizzata con impegno e dedizione dal rettore del Santuario, Don Cipriano, che coordina l’intera programmazione attraverso la costante azione del Comitato dei Festeggiamenti”.

“La ricca programmazione della festa prevede una serie di appuntamenti religiosi e d’intrattenimento, insieme all’allestimento di stand enogastronomici con gustose specialità culinarie, presso il Piazzale Padri Pallottini, l’area che sarà teatro di tutte le iniziative - aggiunge l’Assessore alla Cultura di Rocca Priora, Federica Lavalle.- Questo importante evento richiama sul territorio non solo i cittadini, ma anche molti turisti che accorrono per ammirare la rievocazione di un episodio che, a distanza di quasi 1700 anni, conserva ancora un incredibile fascino per grandi e piccini: la nevicata d'agosto".