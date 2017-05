Rocca Priora, Rocca di Papa e Monte Porzio Catone insiem per la valorizzazione dei borghi

L'unione fa la forza anche tra piccoli comuni. Infatti con un progetto comune i comuni di Rocca Priora, Rocca di Papa e Monte Porzio Catone si sono aggiudicati il bando regionale per valorizzazione e promozione turistica dei borghi del Lazio posizionandosi al 26esimo posto su 32 progetti finanziati. Ai tre comuni dei Castelli Romani sono stati assegnati 60mila euro.

“Fondi importanti che andranno a rivalorizzare tre borghi castellani – ha spiegato il Sindaco del Comune di Rocca Priora, comune capofila, Damiano Pucci. – Un risultato raggiunto con la condivisione e il dialogo tra territori: fare rete è l’unica possibilità per crescere socialmente, culturalmente e turisticamente”.

Emanuele Pucci sindaco di Monte Porzio Catone è certo che valorizzare i piccoli borghi può essere una strategia vincente per i Castelli Romani: “La strada intrapresa dalla Regione Lazio per la valorizzazione dei Borghi è davvero importante per i Castelli Romani. Riuscire ad investire nell’arte, nelle tradizioni, con un occhio attento ai centri storici, è la risposta migliore per attrarre turismo”.

“Rocca di Papa, così come Monte Porzio Catone e Rocca Priora – ha illustrato, invece, Emanuele Crestini, Sindaco di Rocca di Papa – sta investendo in eventi e manifestazioni che facciano dei loro borghi il fiore all’occhiello del territorio. Per questo, nel nostro Comune, il finanziamento regionale sarà impiegato soprattutto per rafforzare l’attività di organizzazione e promozione delle iniziative.”