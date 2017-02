Rocca Priora: la sala polivalente Le Fontanacce diventa la "Casa della Formazione”

La Sala polivalente "Le Fontanacce" di Rocca Priora è diventata la Casa della Formazione, dove associazioni, scuole, comitati, partiti e semplici cittadini potranno proporre corsi di formazione, spettacoli dal vivo, proiezioni cinematografiche, stages, convegni e congressi, esposizioni, attività con finalità culturali e ludiche.

Grazie al nuovo regolamento approvato dal consiglio comunale sono state delineate le modalità con cui è possibile richiedere l'utilizzo della struttura dietro il pagamento di una quota minima di locazione, a titolo di rimborso spese per l'utilizzo dei locali. Le tariffe sono giornaliere e orarie e si differenziano per i residenti e non: la tariffa giornaliera per i residenti è di 60 euro, per i residenti invece di 130 euro, la tariffa oraria va invece da un minimo di 8 euro a un massimo di 15.

“Con questo regolamento rendiamo la sala polivalente Le Fontanacce un polo culturale e di formazione – spiega il Sindaco di Rocca Priora, Damiano Pucci. – Siamo convinti che concedere l’utilizzo per specifiche finalità possa contribuire non solo alla valorizzazione dell’immobile, ma anche alla promozione del territorio e della Comunità di Rocca Priora”.



“Con questa ulteriore iniziativa puntiamo a rendere il centro Storico e Il piccolo Borgo di Rocca Priora una realtà viva dove i cittadini possano trovare gli spazi per esprimersi – ha aggiunto l’Assessore alle Politiche culturali, Federica Lavalle. – Le Fontanacce saranno Casa della formazione e casa di tutti quei cittadini, singoli o associati, che cercano spazi di incontro e socializzazione considerando, altresì, la natura montana del nostro Comune e la necessità per almeno 8 mesi l'anno di organizzare attività al coperto"