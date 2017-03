Lanuvio: Rodolfo D'Alessio è il candidato sindaco del Pd e del PCI

Il Partito Democratico di Lanuvio e il locale Partito Comunista Italiano hanno raggiunto un'intesa in vista delle prossime elezioni amministrative di primavera. Concorreranno insieme con la lista civica "Lanuvio unita verso il futuro" che sosterrà la candidatura a sindaco di Rodolfo D'Alessio.

Nelle prossime settimane verrà presentato il programma elettorale sia in diversi incontri pubblici con le categorie professionali e la cittadinanza lanuvina sia attraverso il web con la pubblicazione sul sito internet della lista.

"Il candidato Sindaco della coalizione è Rodolfo D’Alessio, nato e residente nel nostro paese ed in grado, per capacità ed impegno, di rappresentare pienamente ed al meglio tutti i cittadini di Lanuvio", si legge in una nota di stampa della coalizione "Lanuvio unita verso il futuro".

"Questa coalizione, ritenendo completamente insufficiente e per molti aspetti fallimentare l’azione di governo di questi ultimi cinque anni dell’attuale giunta (nonostante il sospetto ed estemporaneo dinamismo manifestato negli ultimi giorni) - continua la nota - si propone con le sue idee, progetti, persone, impegno di far tornare Lanuvio un paese vivo, unito, pulito. Di far tornare ai cittadini l’orgoglio di sentirsi parte di una comunità che guarda al futuro con ottimismo e speranza".