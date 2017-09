I comuni di Lariano e Pontinia uniscono il loro Ufficio di Segretariato Generale

A seguito delle dimissioni per altro incarico dell'attuale segretario Generale del Comune di Lariano Mara Romano, l'amministrazione comunale in un'ottica di gestione organizzativa mirata al risparmio e anche all'efficienza ha proposto al Consiglio Comunale una convenzione per poter condividere con il comune di Pontinia la figura del nuovo segretario generale nella figura di Daniela Falso. Il nuovo segretario generale sarà presente per due giorni alla settimana nel comune di Lariano.

La strada della convenzione con il comune di Pontinia oltre in un'ottica di risparmio si è resa necessaria anche per garantire lafunzionalità dell'Ufficio di segretariato generale, senza dove attendere le tempistiche che spesso durano anche diversi mesi per la nomina di un nuovo segretario.

Mara Romano, segretario generale uscente, ha salutato con emozione il consiglio comunale e l'amministrazione comunale: "Desidero in questa sede ringraziare il Sindaco Maurizio Caliciotti che mi individuò cinque anni fa, come segretario generale del Comune di Lariano, iniziando un’esperienza professionale e umana profonda e intensa. Cinque anni fa abbiamo iniziato un percorso di certo non facile, di riorganizzazione della struttura, di riqualificazione e formazione del personale. Con grande soddisfazione posso affermare che sono state apportate importanti innovazioni organizzative e tecnologiche che qualificano il Comune di Lariano come uno dei Comuni più avanzati del territorio. Vorrei ringraziare tutti i dipendenti dell’Ente che mi hanno supportata in ogni attività con grande dedizione e impegno e che mi hanno sempre dimostrato un affetto straordinario. Un grazie a tutti voi assessori, consiglieri comunali con cui ho avuto modo di collaborare proficuamente. Auguro a tutta la comunità di Lariano di conseguire sempre più importanti traguardi”.

"E' la seconda volta che deliberiamo una convenzione - sono le parole del Sindaco Maurizio Caliciotti sulla scelta del nuovo segretario generale - Avrei voluto che questa volta fosse stata una seconda volta con la dottoressa Mara Romano, con la quale non sono mancati durante i cinque anni momenti di confronto volti solo all’esclusivo interesse dell’ente e alla crescita di tutto il personale interno che vorrei ringraziare insieme alla Segretaria per i risultati raggiunti. Un grande cammino si è fatto in questi cinque anni e importante è stato l’apporto della dott.ssa Mara Romano. Grazie a nome della città intera, a nome mio personale e dell’intero consiglio Comunale. Un augurio alla dottoressa Mara Romano per il prossimo importante incarico che andrà a ricoprire presso il servizio Ispettivo del Mistero Economia e Finanze".