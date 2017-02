Monte Compatri: "Una settimana da sindaco", i giovani imparano ad amministrare la città

Quante volte magari si incolpa il sindaco di una città di non aver prontamente asfaltato le strade, pulito i giardini? Il cittadino medio spesso attacca senza conoscere come funziona la macchina comunale. Così nasce a Monte Compatri il progetto "Una settimana da Sindaco" per conoscere i compiti degli uffici di Palazzo Borghese, scoprire le responsabilità del primo cittadino e comprendere il funzionamento del Consiglio comunale.

Il progetto è rivolto ai giovani studenti residenti a Monte Compatri di età compresa tra i 18 e i 24 anni, che si alterneranno per tre settimane nel ruolo di "sindaco", affiancando quotidianamente il vero primo cittadino, gli assessori, i capiarea nello svolgimento delle loro funzioni e nella normale gestione amministrativa.Le domande di partecipazione al bando potranno essere presentate fino al 2 marzo e nella fase finale i giovani selezionati dovranno svolgere una prova orale su argomenti di culturale generale.

“Tante sono le richieste legittime dei cittadini che si scontrano con un momento economico complicato, caratterizzato dagli tagli agli Enti locali; con la burocrazia e con la confusione delle competenze. Diverse, inoltre, sono le notizie di stampa che narrano una macchina amministrativa caratterizzata da sprechi e immobilismo. Alcune volte, però, non è così: ecco perché vogliamo lanciare questa iniziativa -dichiara il primo cittadino, Marco De Carolis- Vogliamo mostrare la realtà e spiegare le difficoltà; come avviene l’uso delle risorse disponibili, quali sono le problematiche e il metodo della programmazione nel governo della città; conoscere la pubblica amministrazione: sono questi i traguardi che vogliamo raggiungere attraverso la realizzazione del progetto ‘Una settimana da sindaco’”.