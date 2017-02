Ariccia: il nuovo Ospedale dei Castelli pronto nel 2018, ma i sindacati non si fidano

Il Nuovo Ospedale dei Castelli Romani aprirà nel 2018, non ci sono ritardi sui lavori e tutto procede come da cronoprogramma: a rassicurare utenti, operatori sanitari e la classe politica è stato direttamente il Direttore Generale dell'Asl Rm h Narciso Mostarda, che ha convocato una conferenza stampa per mettere soprattutto a tacere i rumors politici che parlavano di blocco dei lavori, mancanza di fondi, rischio di perdere un'opera infrastrutturale di grande importanza.

I lavori sono completati per il 98% e per chi transita sulla Via Nettunense è facile vedere l'avanzamento dei lavori, ovviamente c'è bisogno di completare tutto al meglio perché la nuova struttura ospedaliera risponderà ai più alti standard europei che dovrà integrarsi al meglio con le altre strutture ospedaliere del territorio che saranno riconvertite.

La Filea CGIL, però, non si fida delle dichiarazione del Direttore Generale e ha chiesto un incontro ufficiale: "Riteniamo non più sufficienti i comunicati stampa sui giornali, considerato che a oggi il cantiere è praticamente quasi fermo e non si hanno notizie di una ripresa imminente dei lavori -si legge in una nota di stampa del sindacato - Tanto più che il ritardo e il silenzio non consentono di dare certezze su quale sarà il quadro organizzativo del sistema sanitario e nel frattempo fornisce l'alibi per non affrontare i problemi ancora irrisolti, dal tema del servizio delle emergenze al sistema del presidio socio sanitario sul territorio diffuso".