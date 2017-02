Ariccia: via la Ztl, il centro storico torna percorribile dalle auto

Era stato uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale del sindaco di Ariccia Roberto Di Felice: la riapertura del corso principale al traffico veicolare e dopo appena nove mesi dall'insediamento la revoca della zona a traffico limitato nel centro storico ariccino entrerà in vigore nella giornata di sabato 18 febbraio. Erano quasi dieci anni che il centro storico di Ariccia era chiuso al traffico veicolare, uno dei pochi casi nei Castelli Romani, dove le aree pedonali sono spesso contrastate dai commercianti.

Con l'ordinanza numero 19 datata martedì 14 febbraio 2017 si provvede a revocare la zona a traffico limitato in vigore dal 2008, a istituire il senso unico di marcia da Corso Garibaldi verso Piazzale Mazzini e il senso inverso lungo via Laziale. Inoltre Piazza della Repubblica e Piazza di Corte diventano aree di sosta con disco orario, mentre il parcheggio di piazza Carlo Fontana sarà riservato ai residenti in orario serale dalle 19 alle 8 del mattino. La nuova viabilità e i nuovi sensi di marcia saranno opportunatamente segnalati agli automobilisti.