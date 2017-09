Ariccia: il più antico porchettaro compie 100 anni

Se la porchetta di Ariccia, lo street food per eccellenza dei Castelli Romani, è conosciuta in tutto il mondo perfino negli Stati Uniti e in Giappone, lo si deve alla Famiglia Cioli, trai più noti produttori di porchetta che celebrano proprio in questi giorni i 100 anni di attività.

Il capostipite della famiglia, Ovidio Cioli, iniziò l’attività nel lontano 1917 portando il nome di Ariccia in tutto il mondo e il prossimo 30 settembre ci sarà ad Ariccia una bellissima festa per celebrare il centenario con uno spettacolo di video mapping, con musica e naturalmente con due gazebo che distribuiranno il noto panino con la porchetta.

Il legame tra Ariccia, la porchetta e la famiglia Cioli è stato addirittura raccontato in un libro “La famiglia Cioli. La porchetta di Ariccia nel mondo”, curato dall'architetto Francesco Petrucci, a testimonianza che si stia davanti non solo a un'eccellenza gastronomica, ma anche culturale.

Ovviamente per celebrare la porchetta non poteva mancare il tocco di un grande chef, e così lo chef Stefano Callegaro, per il Centenario della Famiglia Cioli ha ideato un panino speciale, un concentrato dei prodotti tipici romaneschi che si degustano nelle fraschette ed a base di melanzane, cicoria, fiordilatte, cuori di lattuga e naturalmente l’immancabile profumatissima ghiotta porchetta.