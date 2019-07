Ariccia: piccolo Yorkshire muore salvando i padroni da un branco di cinghiali

Il fatto accaduto la notte del 28 luglio scorso ad Ariccia nel quartiere della Selvotta. Il piccolo Yorkshire Dylan ha salvato i suoi padroni dal branco di cinghiali, ma ha perso la vita nella lotta con gli animali selvatici.

Poco dopo la mezzanotte una famiglia di quattro persone stava rientrando a casa quando davanti all'ingresso dell'abitazione è apparso un branco di 7/8 cinghiali, ben riconoscibili dal loro grugnire. Il cagnolino Dylan solito accogliere i padroni e accortosi degli animali ha iniziato ad abbaiare: il cinghiale più vicino ha aggredito il cane che però è riuscito a portare il branco lontano dalla sua famiglia, ma non ha avuto la peggio nella lotta.

"Se ne siamo usciti illesi è merito del mio piccolo eroe Dylan, uno Yorkshire che accortosi del pericolo non ha esitato un secondo a diferci sacrificandosi. Ora siamo molto spaventati e addolorati per la perdita di Dylan un componente della nostra famiglia. Abbiamo bisogno di una soluzione per un problema grave per la sicurezza nostra e del vicinato" è il messaggio di addio della famiglia al suo cagnolino.