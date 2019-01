Dal 1° gennaio sospeso il collegamento bus tra Albano-Ariccia e Genzano

Inizio di anno in salita per chi utilizza i mezzi pubblici nei Castelli Romani: i bus-navetta che ogni mezz'ora collegavano Albano, Ariccia e Genzano sono stati cancellati dal 1° gennaio 2019. Sul sito del Comune di Albano Laziale è scritto solo che il “servizio è momentaneamente sospeso”.

Da quando il Ponte Monumentale di Ariccia è chiuso al traffico pesante, il collegamento tramitte navette era l'unico che permetteva ormai da 4 anni ai residenti ariccini di non restare isolati. Era esercitato dalla Cotral in appalto alla dittà Onorati, che però a fine anno ha demandato ai comuni di trovare una soluzione per garantire il servizio attraverso il proprio sistema di trasporto pubblico locale.

Tutta la rete di trasporto pubblico regionale e non nei Castelli Romani nei prossimi mesi sarà oggetto di modifiche per poter garantire gli adeguati collegamenti con il Nuovo Ospedale dei Castelli al momento non servito in modo adeguato dai mezzi pubblici.

Martedì 8 gennaio sciopero del gruppo Autolinee Onorati

I dipendenti delle società del gruppo Onorati, che esercitava il servizio di collegamento con Ariccia, hanno indetto uno sciopero per martedì 8 gennaio 2019 perché non ricevono lo stipendio da novembre e l’azienda non provvede da mesi a versare i fondi complementari per la pensione integrativa. L'agitazione potrà comportare disagi sul trasporto scolastico in orario di entrata delle scuole e sul trasporto pubblico locale.

L’Amministrazione Comunale di Albano ha precisato che è in regola con i pagamenti all’azienda erogatrice di questi servizi e quindi non responsabile di questo stato di agitazione.