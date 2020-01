Ariccia: morto l'ex sindaco Vittorioso Frappelli

Si è spento all'età di 77 anni, dopo una malattia che gli ha lasciato pochi mesi di vita, l'ex al sindaco di Ariccia Vittorioso Frappelli. Primo cittadino ariccino dal 2000 al 2005, era uno storico esponente della Democrazia cristiana prima e dell'UDC poi. Da sempre rivale storico dell'altro ex sindaco Emilio Cianfanelli.

La pubblicazione del libro "Tante vite in una"

Da pochi mesi è uscito nelle librerie dei Castelli Romani l'autobiografia di Vittorioso Frappelli in cui egli racconta la sua poliedrica attività lavorativa fino alla passione per la politica.

Artista circense, ha girato il mondo facendo anche il domatore di tigri, passando poi per la carriera in Alitalia e in fine l'affermazione in politica con gli incarichi negli staff di diversi ministri e l'elezione a sindaco di Ariccia. Vittorioso Frappelli da anni si era trasferito a Lanuvio dove era stato consigliere comunale.