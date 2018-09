Ariccia: a dicembre apre l'Ospedale dei Castelli, sarà un polo di avanguardia

Si avvicina l'apertura dell'Ospedale dei Castelli, fissata per il prossimo 18 dicembre. Sarà "un ospedale all'avanguardia" come lo hanno definito Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei Medici di Roma e il vice presidente Pierluigi Bartoletti, al termine di una visita lampo nella struttura.

"I cittadini dei Castelli, ma anche del litorale sud romano avranno un bel regalo di Natale - ha detto Antonio Magi - la struttura è stata costruita in modo accurato, è modernissima, ha ampi spazi per i pazienti ed è dotata di tecnologie d'avanguardia. Ci sono tutte le premesse perché possa offrire un'assistenza ospedaliera di altissimo livello in un ambiente confortevole e funzionale. Questo permetterà anche al personale, a medici, infermieri, tecnici di lavorare al meglio delle loro possibilità. La sua entrata in funzione credo funzionerà da volano per il potenziamento effettivo della sanitàterritoriale''.

"A differenza del S. Andrea e dell'Ifo - ha osservato il vice presidente dell'Ordine Pierluigi Bartoletti - questo complesso nasce su un progetto specifico di grande ospedale ed i risultati si vedono. Gli spazi sono adeguati, grande è la luminosità, le camere operatorie sono gioielli tecnologici di ultima generazione ed inserite in spazi ideali. Il nuovo policlinico inoltre ospiterà un centro di telemedicina che permetterà di implementare in modo significativo le attività sul territorio. Il taglio del nastro con l'avvio delle attività è previsto per il 18 di dicembre a ridosso delle feste natalizie. Un bel regalo per i cittadini dei Castelli e dell'intera area sud della provincia romana".

In questi giorni si sta lavorando alla viabilità ed alla sistemazione dei parcheggi che alla fine dei lavori potranno disporre di 600 posti auto più 250 riservati al personale. Proprio sulla formazione del personale sta puntando tutto l'Asl Rm6 che ha organizzato due particolari appuntamenti di "coaching" e "team building" come si fa nelle più avanzate aziende. Il personale del futuro ospedale incontreranno due personaggi di successo lo chef Antonello Colonna il 14 settembre, e il contrabbassista Maurizio Turriziani il 21 settembre.

“Spesso l’esperienza del cambiamento è accompagnata da sentimenti di paura e straniamento, come se il prevedere elementi che esulano dell’assetto tradizionale creasse allarme e ostilità verso il nuovo - sono le parole del direttore generale della Asl Roma 6, Narciso Mostarda - Tuttavia, un cambiamento compiuto con successo apre alla meraviglia di fronte all’opera realizzata e dispone cuori e sentimenti a nuovi possibili percorsi. Di qui l’idea di realizzare due incontri di coaching sul tema del cambiamento e del lavoro di squadra”.