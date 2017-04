Ariccia, allarme nuovo ospedale: "Senza cucina interna, pasti in appalto"

L'associazione dei consumatori Assotutela denuncia una grave carenza del costruendo Ospedale dei Castelli: la mancanza di un centro di cottura interno per i pasti, che dovranno quindi essere gestiti in appalto, tramite servizi esterni.

“Mentre tutte le più moderne strutture, vedi il Sant’Orsola di Bologna e altri nosocomi emiliani, hanno ritenuto opportuno reinternalizzare il servizio pasti, con positive ripercussioni, sia sul piano economico che sulla qualità del cibo, nel Lazio si procede in senso inverso. Un vero mistero”, spiega il presidente di AssoTutela Michel Emi Maritato.

“Veniamo a conoscenza inoltre che tutti i pazienti dovranno essere trasportati 'a valle' da un territorio collinoso, con poche strade in pessime condizioni, a volte in orari di punta con un traffico insostenibile, spesso, d’inverno, con la neve e il ghiaccio. Abbiamo l’impressione che, in questo caso, si sia costruita 'l'utopia' tralasciando completamente la realtà, con una sanità territoriale polverizzata, che deve soddisfare un bacino d’utenza di cinquecentomila abitanti più i migranti che vivono in migliaia da queste parti. Così, la grande ‘cattedrale nel deserto’ potrebbe essere l’ennesimo flop della sanità regionale, fatta passare grazie agli annunci zingarettiani, come la grande novità del secolo”, chiosa Maritato.