Ariccia: sport ed ecologia insieme per "dare un calcio ai rifiuti"

Incontro con l'educazione ambientale per gli atleti della Polisportiva Virtus Ariccia che lo scorso 23 dicembre hanno partecipato all'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con A.S.A. Azienda Servizi Ambientali.

“Dare un calcio ai rifiuti” facendo incontrare sport ed ecologia così atleti, bambini e ragazzi hanno partecipato ad attività ludiche e lezioni di educazione ambientale per approfondire il problema dei rifiuti per migliorare la raccolta differenziata in città.

La società A.S.A. che gestisce il servizio di raccolta differenziata nel comune di Ariccia ha voluto donare alla polisportiva un calciobalilla, palloni da calcio e soprattutto due scatole del gioco da tavola sulla raccolta differenziata, “Differenziando”, per permettere agli atleti di approfondire in maniera ludica il tema dei rifiuti.

Questo gioco è stato uno degli strumenti principali della campagna di educazione ambientale di quest’anno che A.S.A. ha tenuto in tutte le scuole di Ariccia, dalle materne alle medie, regalandone una confezione ad ogni classe.