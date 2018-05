Ariccia: due cuccioli di allocco cadono dal nido, consegnati ai guardiaparco

Ad Ariccia sono stati salvati due cuccioli di allocco caduto dal loro nido e in pericolo. I due uccellini appena nati sono stati consegnati ai guardiaparco del Parco dei Castelli Romani e poi affidati al Centro di Recupero per la fauna selvatica gestito dalla Lipu di Roma, dove saranno cresciuti adottando modalità volte a limitare il contatto con l’uomo. Una volta resi indipendenti e in grado di volare saranno rimessi in libertà.



"Nel nido non c'è spazio per allungare e rafforzare le ali: per farlo i piccoli, devono lasciarlo e imparare a conoscere il territorio circostante, l’ambiente in cui sono nati prima di essere completamente cresciuti. Capita, soprattutto in primavera, di imbattersi in situazioni simili, per questo è importante sapere come comportarsi", riferiscono dall'ente Parco.