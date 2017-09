Ariccia: tutto esaurito per la 67° edizione della Sagra della Porchetta

Non poteva che essere così: un successone. Si è chiusa nella serata di ieri la 67^ edizione della Sagra della Porchetta di Ariccia, un evento che richiama da tutta Italia migliaia di turisti pronti a tutto pur di gustare un buon panino alla porchetta che durante il pomeriggio viene lanciato quest'anno dal palco di Piazza di Corte, in una gioiosa competizione a chi ne afferra di più. Tremila quelli che i turisti si sono contesi.

Con orgoglio il sindaco di Ariccia Roberto di Felice ha mostrato su Facebook le foto di una piazza di Corte e un Ponte Monumentale stracolmo di turisti, una "folla imponente" come l'ha definita lo stesso primo cittadino. Altrettanto imponenti le misure di sicurezza antiterrorismo: barriere di cemento inserite all'inizio e alla fine di ogni tratto pedonale, accessi laterali al ponte monumentale presediati da volanti delle forze dell'ordine, dispiegamento di uomini e mezzi per garantire il corretto funzionamento dei tre giorni di festa.

Nonostante le imponenti misure di sicurezza, i turisti hanno subito colto l'occasione di sfruttare le barriere di cemento antisfondamento per uno scopo più ludico: sedercisi per mangiare un panino, bere un bicchiere di vino o gustare un gelato. Quasi come a integrarle nella vita quotidiana e nel clima di festa.

Oltre alla goliardia e all'enogastronomia non è mancato l'aspetto culturale anche in questa sagra: visite a palazzo Chigi, mostre e il tradizionale corteo storico a cura dell'Archeoclub ariccino. Un tuffo nel passato di Aricia (con una sola c), una delle città più antiche e importanti del Latium Vetus, che tra i culti aveva anche quello di Demetra e Kore, Cerere e Proserpina per i Romani, localizzato nel lato ovest di Valle Ariccia.

Il corteo in costume, che mimava la discesa degli aricini verso i campi, uscito da Palazzo Chigi ha attraversato nel pomeriggio di sabato scorso il Corso Garibaldi per tornare nuovamente nel centro città con i doni di Cerere: farro, orzo, lenticchie, fave e focacce e il maialino votivo arrostito per intero, l’antenato della moderna porchetta di Ariccia, la più nota che da cibo venduto dagli ambulanti ha oggi il marchio IGP ed è prodotto di esportazione.

Alla dea Cerere sabato 2 e domenica 3 settembre è stata dedicata anche la mostra “La dea Cerere nella valle di Ariccia e l’origine della porchetta” presso la Locanda Martorelli-Museo del Grand Tour, che ha coinvolto studiosi e visitatori sino a tarda notte con l’esposizione di foto, abiti e riproduzioni di gioielli antichi legati al culto della dea del grano.

“Ringrazio il Sindaco Roberto di Felice, il Consigliere Giorgio Leopardi, il Comitato Festeggiamenti, la Protezione Civile e i vigili urbani che ci hanno supportato – ha dichiarato il presidente di Archeoclub Aricino Nemorense Maria Cristina Vincenti - permettendoci di realizzare un evento nell’ambito di una manifestazione che ha coinvolto tante persone. Siamo orgogliosi di produrre cultura che sia in grado di valorizzare il territorio in cui viviamo e la sua economia”.