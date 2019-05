Ariccia: a Palazzo Chigi “La Tastiera Infinita”

Per gli amanti della musica e degli strumenti musicali, ma non solo, non può mancare una visita alla nuova mostra allestita nelle sale di Palazzo Chigi di Ariccia che sarà aperta al pubblico dal 18 al 24 maggio prossimi.

“La Tastiera Infinita” è il titolo della mostra interattiva di diversi strumenti musicali a tastiera storici e funzionanti. Un progetto innovativo che si propone di far conoscere al pubblico ben 13 strumenti a tastiera, rarissimi se non unici al mondo.

Le visite guidate

Attraverso le visite guidate sarà possibile conoscere le caratteristiche tecniche e costruttive degli strumenti esposti (all’interno dei quali verranno anche collocate sonde endoscopiche che permetteranno di vedere su schermo cosa avviene durante una performance concertistica) e, soprattutto, ascoltarne le qualità timbriche e musicali. Le visite guidate sono aperte sia al pubblico che agli studenti delle scuole e devono essere prenotate.

"Un’occasione unica e difficilmente ripetibile per entrare concretamente nel mondo storico degli strumenti a tastiera e del loro repertorio, originale e trascritto, che coinvolgerà il pubblico in una esperienza interattiva di grande fascino e suggestione", si legge nella presentazione della mostra.

I concerti in programma

Ovviamente in una mostra di strumenti musicali non può mancare la musica: durante la settimana di apertura sono in programma tre concerti con diverse formazioni strumentali e con diversi programmi musicali che si terranno nella Sala Maestra di Palazzo Chigi sabato 18, domenica 19 e venerdì 24 maggio.

Nel concerto di domenica 19 maggio verrà presentata e fatta ascoltare, in anteprima assoluta, la prima copia della “Sordellina napoletana”, zampogna cortese sviluppatasi alla fine del XVI secolo e diffusa nel XVII, ricostruita dopo un lungo lavoro di ricerca storico-musicologico, tecnico ed iconografico, che verrà presentata il 28 maggio nell’ambito di un Simposio Internazionale organizzato a Rouen.