Gli artisti del Centro Artistico "Il Girasole" al Carnevale di Genzano

In collaborazione con le associazioni del territorio, il Centro Artistico Internazionale Il Girasole, il 24 Febbraio e il 5 Marzo, dalle ore 15, animerà le vie principali di Genzano con trampolieri, clown, giocolieri e fuochisti in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale. Uno spettacolo di arti visive che coinvolgerà adulti e bambini trasportandoli nel magico mondo del carnevale.

Il Centro Artistico il Girasole è operante da anni all’interno del territorio genzanese per incentivare il ruolo dell’arte nel contesto cittadino ed è stato fondato 11 anni fa da Dora D’Agostino e Simone Barraco.

"Il centro Artistico Internazionale Il Girasole è più di una semplice scuola di teatro, scuola di danza o scuola di canto: è un luogo di aggregazione di artisti, con lo scopo principale di sviluppare e coordinare attività nel campo del teatro, della musica e della danza", si legge nella presentazione del centro artistico.