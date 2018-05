Frascati sempre più smart city con la nuova app “WeDu!” sul decoro urbano

Frascati è sempre più una smart city: ora si potranno segnalare situazioni di degrado direttamente con un click sul proprio smartphone. L'amministrazione comunale ha, infatti, aderito al progetto telematico di decoro urbano, adottando la app WeDu!, pensata appositamente per i comuni.

WeDu! consente di inviare segnalazioni, via smartphone e pc, su rifiuti abbandonanti o non ritirati, dissesto stradale, zone verdi, vandalismo e atti di incuria, segnaletica e affissioni abusive. I cittadini in questo modo potranno partecipare attivamente alla salvaguardia del decoro urbano della città, utilizzando questa applicazione il cui uso è estremamente semplice.

È sufficiente lanciare l’applicazione e scattare una foto, per far sì che il dispositivo associ automaticamente le coordinate GPS e visualizzi la segnalazione sulla mappa. I tecnici e i responsabili comunali riceveranno sul proprio pannello di controllo gli avvisi degli utenti, in modo da verificare e gestire gli interventi in base alle priorità. Si tratta di un’applicazione intuitiva e duttile che consente di avere il monitoraggio delle principali problematiche legate al decoro urbano. WeDu! sarà attiva a breve e al momento dell’attivazione ne sarà data notizia.

“WeDu! è un’applicazione open source, fornita gratuitamente al nostro comune da Maiora Labs s.r.l. di Roma, che utilizza le risorse del social network - spiegal’Assessore alla Smart City Alessia De Carli-. Le segnalazioni sono inviate attraverso una procedura guidata via smartphone o sul computer, e questo rende tutto molto agile, ma soprattutto efficace. Le segnalazioni saranno sottoposte ad un controllo preventivo da parte del team di Maiora Labs, per evitare la pubblicazione di elementi non pertinenti. I cittadini potranno così diventare davvero protagonisti indispensabili nella salvaguardia del territorio comunale".