Il vino e le bellezze dei Castelli Romani sul "The Guardian"

Una vera e propria gita ai Castelli quella proposta dal tabloid inglese The Guardian ai suoi lettori: in un articolo pubblicato sul portale on-line vengono decantate le bellezze archeologiche e artistiche e le eccellenze enogastronomiche castellane.

Così come faceva la nota Nannì della canzone popolare "'Na gita a li Castelli" il turista che decide di visitare i Castelli Romani nelle sue vacanze romane non può fare tappa a Frascati e degustare nelle calde sere estive un bel calice di vino bianco e assaporare qualche coppietta e salame, perché poi non spostarsi verso Albano e Lanuvio dove si potranno ammirare le vestigia dell'antica Roma e pancora ad Ariccia con il borgo berniniano e la tipica porchetta.

La giornalista Liz Boulter, autrice dell'articolo, sembra conoscere bene i Castelli Romani tanto da consigliare i mezzi di trasporto più comodi per raggiungerli (il treno da Roma Termini in primis), i locali dove godersi un buon aperitivo, i ristoranti per una buona cena menzionando i ristoratori che hanno partecipato alla nota trasmissione di Alessandro Borghese "4 ristoranti" e ancora dove dormire e dove poter fare trekking lungo i sentieri del Lago Albano verso Monte Cavo,

Una vacanza tra natura, architettura, bellezze paesaggistiche, ma soprattutto adatta alle buone forchette!