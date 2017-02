Frascati: Mirko Fiasco ci riprova, si candida a sindaco con la lista "Frascati Futura"

Il consigliere comunale Mirko Fiasco ritenta dopo tre anni la sua corsa a primo cittadino di Frascati e lo fa attraverso una nuova formazione civica. Sabato scorso la presentazione ufficiale della sua candidatura. CastelliToday ha intervista il candidato di Frascati Futura, in vista della prossima campagna elettorale che si annuncia molto agguerrita.

Consigliere Fiasco, come nasce la sua candidatura e soprattutto come mai la scelta di lasciare Forza Italia e avvicinarsi a un progetto civico per candidarsi sindaco?

Quando nel mese di luglio fu sciolto il consiglio comunale di Frascati, feci un comizio sulla Passeggiata dove annunciai che sarei uscito da Forza Italia per aderire a un progetto civico. Voglio ben chiarire che Mirko Fiasco non rinnega il suo passato nel centro destra, perché io sono un uomo di centro-destra. Ad oggi sono convinto della scelta che ho fatto e sono quindi candidato sindaco della lista Frascati Futura

Su quali punti principali avete elaborato il vostro programma elettorale?

Sabato abbiamo presentato i punti fondamentali del nostro programma elettorale: sicurezza, patrimonio, cultura, gestione dei rifiuti, politiche sociali perché la persona deve essere al centro della nostra azione politica e naturalmente politiche occupazionali perché la povertà è sempre in aumento.

Al momento la sua candidatura è sostenuta solo da Frascati Futura, pensate a un allargamento della coalizione?

Per onestà intellettuale, affermo che stiamo lavorando per adesioni e auspichiamo che l'aggregazione possa ampliarsi, stanno guardando a noi anche forze di centro-destra. Mi è stato chiesto di eventuali primarie a cui ho detto no, perché al momento non ci sono i tempi tecnici per poterle organizzare. Auspichiamo che si possa allargare la coalizione verso un'area di centro-destra perché questa è la mia appartenenza politica, che come detto non disconosco.

La campagna elettorale di Frascati si prospetta molto agguerrita con molti candidati. Come vi state preparando?

C'è chi ha definito la campagna elettorale di Frascati come tortuosa, La nostra sarà basata sui contenuti e non sugli attacchi personali. Stiamo basando la nostra campagna elettorale sulla discontinuità e tengo a precisare che ogni candidato di centro-sinistra che ha amministrato questa città non può parlare di discontinuità perché ha portato questa città al commissariamento.