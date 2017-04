Frascati: Roberto Mastrosanti ritenta la scalata verso Palazzo Marconi

Per molti è stato il vincitore morale delle elezioni amministrative del 2014 perse al ballottaggio contro il Partito Democratico. A tre anni di distanza Roberto Mastrosanti ritenta la sua scalata a Palazzo Marconi e si ricandida sindaco con una coalizione civica che riunisce parte del centro-sinistra con i fuoriusciti prioprio del PD, ma anche parte del centro-destra con la possibile rinuncia a candidarsi dell' esponente di Fratelli D'Italia Igino Mancini.

Spirito di partecipazione, unione della comunità, nessuna polemica e passi in avanti: sono queste le parole d'ordine di Roberto Mastrosanti che già dal suo slogan fa emergere la sua idea di Frascati, "Noi voliamo alto", per l'appunto.

Ovviamente a sostenere la corsa verso la fascia di primo cittadino, il gruppo civico “Insieme per Mastrosanti” che vede nell'avvocato frascatano: "la migliore scelta per essere il candidato Sindaco della nostra città, persona onesta, matura, con un grande senso del dovere e tante capacità dimostrate negli incarichi amministrativi ricevuti e di cui si è occupato in questi anni".

"Non è più il tempo di voltarsi dall’altra parte e far finta che nulla sia successo, non basta una candidatura nuova a ripulire e far dimenticare quanto sia stato fatto e quanto sia accaduto. Proprio per questo siamo sempre più convinti che Mastrosanti sarebbe stato il miglior Sindaco nel 2014 ed è il candidato giusto per le prossime elezioni dell’11 Giugno".