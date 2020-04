Covid-19, nei Castelli Romani è il momento della solidarietà

Nelle ultime 48 ore il territorio dell'Asl Roma 6 in cui ricadono i Castelli Romani ha visto 41 nuovi contagi da Covid 19 e tre decessi. I dati sono per lo più stabili in tutti i comuni: a Frascati si contano 30 ammalati, 16 a Lariano, 23 a Velletri, 7 nel comune di Monte Compatri, 22 a Marino dove si registra un decesso. A Grottaferrata i malati sono stabili a 22 e non si registrano nuovi malati sia nel'istituto per disabili Eugenio Litta che nella clinica INI dove al momento non risultano malati. Ad Albano da alcuni giorni non ci sono aggiornamenti sulla situazione epidemiologica comunale per scelta del sindaco a tutela dei malati.

Nei Castelli Romani è il momento della solidarietà

Con l'assestarsi dei dati dei contagi i comuni tutti dei Castelli Romani stanno facendo i conti anche con le conseguenze sociali della quarantena e del diffondersi dell'epidemia. Oltre all'erogazione dei fondi per buoni spesa e beni di prima necessità predisposti dal Governo a carico dei servizi sociali dei diversi comuni, si moltiplicano le iniziative di solidarietà.

Il Comune di Rocca Priora ha attivato da oggi anche una nuova misura a sostegno della propria comunità aprendo un Conto Corrente Bancario per le donazioni destinate all'emergenza COVID-19. Si potrà così sostenere con una donazione libera chi ha più bisogno. I fondi raccolti verranno rendicontati ed impiegati per iniziative re a supporto della popolazione.

Ad Albano, oltre ad aver predisposto la proroga dei pagamenti delle imposte comunali, l'amministrazione comunale ha promosso l'iniziativa di solidarietà denominata la “SPESA SOSPESA”, con il fine di raccogliere negli esercizi commerciali aderenti, generi di prima necessità, prodotti a lunga scadenza, prodotti per la cura personale e per la casa. Sarà poi compito della protezione civile ritirare le donazioni per la distribuzione alle famiglie più in difficoltà.

“Frascati aiuta Frascati” è la nuova iniziativa voluta dall’Amministrazione comunale per sostenere le fasce più deboli della popolazione cittadina, attraverso una raccolta straordinaria di beni alimentari di prima necessità non deperibili. Il progetto si rivolge a tutti i commercianti di Frascati, invitandoli ad aderire attraverso due auspicabili interventi: 1) Donare prodotti invenduti di prima necessità; 2) Mettere a disposizione dei clienti dei carrelli e degli spazi di raccolta per la “spesa solidale sospesa”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I prodotti raccolti saranno ritirati dalla Protezione Civile e verranno consegnati al Comitato Operativo Comunale (COC) e all’Emporio Solidale di Frascati per la distribuzione alle famiglie e alle persone più fragili, nel periodo di emergenza sanitaria.