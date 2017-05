Nel weekend Frascati diventa la capitale della Filosofia

Pomeriggio di grande cultura quello di sabato prossimo, 20 maggio, a Frascati dove il teatro Villa Sora ospiterà due eventi di rilievo nazionale: un omaggio ad Antonio Saccareggia (a cui è intitolato l'omonimo premio nazionale di poesia) da parte dei poeti italiani in occasione dei vent’anni dalla scomparsa e la premiazione del Premio Nazionale Frascati Filosofia 2017 giunto ormai alla IX edizione.

Nella prima parte del pomeriggio attraverso ricordi, letture, approfondimenti e un breve racconto video i poeti e scrittori italiani tra cui Sonia Gentili, Sabino Caronia, Arnaldo Colasanti, Andrea Caterini, Gabiella Sica, Alberto Toni, Domenico Adriano, Lidia Riviello omaggeranno Antonio Seccareccia.

Poi verranno premiati i due professori, Giovanni Boniolo, uno dei maggiori filosofi della scienza, e Gabriele Giacomini, studioso dei rapporti fra economia, mercati e percezione sociale. Seguirà un dibattito sui temi centrali della scienza contemporanea in stretto rapporto con il mondo dei mercati e delle democrazie contemporanee al tempo della globalizzazione a cui arteciperanno i filosofi vincitori insieme a Massimo Donà e Luca Taddio, componenti della Giuria del Premio Frascati Filosofia.

"Come sempre il Premio Frascati Poesia Antonio Seccareccia, che è un prodotto di ricerca interno al segno più alto della poesia nazionale offerta a Frascati, crea un rapporto concreto e attivo con il mondo delle scuole del territorio - ha dichiarato il Presidente dell’Associazione Frascati Poesia Arnaldo Colasanti -. Gli studenti, infatti, sono stati coinvolti ad elaborare delle riflessioni pubbliche sul tema della misericordia non solo come condizione della vita religiosa ma in quanto forza della virtù e della conoscenza".

Anche il Commissario Straordinario Bruno Strati ha voluto sottolineare l'importanza che ricoprono i due premi nazionali per il territorio frascatano: "Oltre al Premio Nazionale di Poesia, importante evento culturale per la Città, l’Associazione Frascati Poesia organizza nel corso dell’anno altri momenti che rendono fruibile la cultura e la grande letteratura. Il Premio Frascati Filosofia è uno di questi e ha ormai assunto un rilievo nazionale anche grazie alle illustri personalità che hanno ottenuto i riconoscimenti e che vengono a presentare le loro opere".