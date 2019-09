Frascati: restaurato il Monumento Ossario del Cimitero Comunale

Restituito al Monumento alle Vittime Civili dell’8 settembre, situato nel Cimitero Comunale di Frascati, il giusto decoro grazie a un intervento di ripristino effettuato dall’Associazione tuscolana Amici di Frascati, in occasione del 76° Anniversario del Bombardamento della città tuscolana.

L’intervento, oltre a ripulire il manufatto, ha riguardato anche le iscrizioni dell’Ossario, riportando leggibili le iscrizioni con i nomi delle persone decedute sotto i bombardamenti. La cerimonia al Cimitero Comunale sarà semplice e raccolta, come avvenuto lo scorso anno, con Don Orlando Raggi a curare la breve funzione religiosa.

Di nuovo leggibili i nomi delle vittime

"Dopo molti anni di abbandono, oggi i nomi delle vittime del bombardamento dell’8 settembre 1943, sepolti nel Monumento Ossario del Cimitero di Frascati, sono di nuovo perfettamente leggibili, grazie all’Associazione Tuscolana Amici di Frascati che si è assunta l’onere per il restauro delle lapidi, ricollocando le tante lettere mancanti, più di duecento - ha dichiarato Claudio Boazzelli, presidente dell’Associazione -. Un segno tangibile per ricordare e non dimenticare, a settantaseianni di distanza dai fatti, ciò che accadde l’8 settembre 1943".

Tutto pronto per la cerimonia dell'8 settembre

"Per il secondo anno consecutivo si terrà la commemorazione delle vittime dell’8 Settembre, presso il Cimitero di Frascati. La cerimonia, fortemente voluta da questa Amministrazione, sarà un ulteriore momento toccante per la nostra comunità - ha spiegato il Consigliere delegato ai Servizi Cimiteriali Matteo Angelantoni -. Dopo le operazioni di pulizia e lucidatura effettuate lo scorso anno, grazie alla collaborazione dell’Associazione Tuscolana Amici di Frascati, che ringrazio per il grande lavoro svolto, finalmente i cittadini di Frascati avranno un monumento rispettoso della dignità di quanti hanno perso la vita nel tragico bombardamento dell’8 Settembre 1943. Ringrazio Don Orlando Raggi per aver confermato la sua presenza, i cittadini Dino Manzetti e Gianni Cecchetti che si occuperanno dell’amplificazione e del Silenzio. L’Ufficio Ambiente e la Sts che garantiranno la pulizia del luogo".