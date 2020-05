Frascati: completato il nuovo manto stradale dell’anello urbano

La fase 2 per Frascati si è aperta con l’avvio di una serie di lavori stradali: in pochi giorni completato il nuovo manto stradale dell’anello urbano e sono in programma nei giorni prossimi i lavori su Piazza Marconi e in periferia nel quartiere di Cisternole e su Via Etiopia in accordo con l’Astral.

“Questi giorni sono stati caratterizzati dalla ripresa di importanti lavori di manutenzione delle strade cittadine – ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici Gelindo Forlini -. L’Amministrazione sta facendo squadra per in questo momento delicato, il Sindaco Roberto Mastrosanti è costantemente presente per verificare la progressione dei lavori, insieme con l’Assessore alla Viabilità Claudio Marziale e il Consigliere Giuseppe Privitera, i quali hanno proposto il rifacimento del manto stradale di alcune strade e contribuito a coordinare gli interventi”.

A giugno la sostituzione della rete idrica in zona Vanvitelli

Partiranno a giugno gli interventi sulle condotte idriche della zona di via di Salè, Grotte Maria, Via Vanvitelli e Villaggio Vanvitelli, un quadrante cittadino che da più di venti anni, d’estate, soffre di carenze idriche che mettono a dura prova la pazienza dei residenti.

I problemi idrici che periodicamente interessano questa zona sono dovuti a una sfavorevole conformazione della rete e alla presenza di vecchie condotte, non adeguate a sopportare le richieste d’acqua e l’attuale peso insediativo, accentuate negli ultimi giorni dalla maggiore presenza nelle abitazioni, dovuta all’emergenza sanitaria Covid19.