La Comunità Montana cerca giovani attori per mettere in scena Cicerone

Sei da sempre appasionato di recitazione, sei giovane e vivi nei Castelli Romani? Sicuramente il bando pubblicato dalla Comunità montana dei Castelli Romani fa al caso tuo. Infatti la Comunità Montana dei Castelli Romani e Prenestini e l’Associazione “Imprenditori di Sogni” sono in cerca di giovani attori nell'ambito del progetto “Cicerone: appuntamento a Tuscolo”, finalizzato a valorizzare il Parco Archeologico e Culturale di Tuscolo e promuovere lo spettacolo dal vivo.

In collaborazione con l’attore e regista Sergio Basile verrà messo in scena uno spettacolo inedito dedicato alla figura di Cicerone che debutterà il 9 settembre 2017 presso il teatro romano di Tuscolo, preceduto da un laboratorio teatrale estivo.

La produzione coinvolgerà giovani attori che sotto la direzione di Sergio Basile faranno rivivere gli ultimi tumultuosi anni di vita del grande oratore che a Tuscolo visse e scrisse le Tusculanae Disputationes. In scena anche quattro giovani attori del territorio che il regista selezionerà con un provino, mentre altri otto saranno scelti tra gli studenti che partecipano al festival del teatro scolastico “Le tuscolane”.

Tutti i selezionati avranno la possibilità di frequentare gratuitamente un laboratorio teatrale con Sergio Basile durante il quale si confronteranno con il materiale dello spettacolo, tecniche di recitazione e argomenti quali: recitazione in versi; la parola e il corpo; l’uso della voce; l’attore e il personaggio. Successivamente si procederà all’allestimento dello spettacolo con approfondimenti sul testo e sui personaggi.

“In questi giorni - dichiara il regista - sto incontrando gli studenti che parteciperanno al festival le Tuscolane e sono rimasto meravigliato della passione con cui affrontano il lavoro teatrale. Sono certo che le audizioni per lo spettacolo riserveranno altre belle sorprese. Per questo cconclude il regista sono ansioso di iniziare a lavorare con queste giovani generazioni di attori e felice di poter trasmettere loro un po’ della mia esperienza”.

La attrici e gli attori di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nei Comuni della Comunità Montana, interessati a partecipare alle audizioni per lo spettacolo devono inviare entro e non oltre il 31 maggio la propria candidatura all'indirizzo email imprenditoridisogni@libero.it indicando in oggetto “CICERONE”.

