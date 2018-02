Frascati: nessuna morosità con Lazio Ambiente, il Sindaco chiarisce

Il comune di Frascati è in regola con i pagamenti verso la società Lazio Ambiente (da mesi in crisi con difficoltà nei pagamenti degli stipendi ai dipendenti). A chiarirlo è il sindaco di Frascati Roberto Mastrosanti in risposta a una nota di stampa diffusa dal Partito Democratico locale.

"L’Amministrazione comunale, viste le erronee comunicazioni che vengono fatte circolare senza alcuna verifica su alcuni organi di stampa locale, precisa che alla data odierna non risulta alcuna pendenza scaduta e non onorata del comune nei confronti della società Lazio Ambiente- scrive il primo cittadino in una risposta al comunicato dei democratici - Relativamente alla comunicazione diffusa ieri dal Pd di Frascati, sorprende che vengano riferiti dati erronei quando attraverso il loro Consigliere avrebbero la possibilità di verificare la fondatezza delle notizie diffuse, ma forse si accontentano di notizie incomplete assunte in qualche ufficio regionale".

Il comunicato del Partito democratico sulla crisi di Lazio Ambiente

“La Regione Lazio ha stanziato a dicembre gli ultimi 3 milioni di euro per il pagamento degli stipendi dei dipendenti di Lazio Ambiente. Non vogliamo esautorare la Regione da tutte le responsabilità, ma la causa dei problemi risiede principalmente nella morosità dei Comuni. È chiaro che senza il rientro dei debiti da parte dei singoli Comuni, la Regione, soprattutto adesso a causa del bilancio bloccato per la fine della legislatura, poco potrà fare. Per questo chiediamo per primo al Comune di Frascati di dare il buon esempio e, ove possibile, di rientrare dalla situazione debitoria con Lazio Ambiente che, a scanso di equivoci, purtroppo esiste ed è corposa, 550 mila Euro di debito scaduto su oltre un milione e centotrenta mila Euro totali (fonte: Lazio Ambiente). Chiediamo con forza all'Amministrazione di ripianare il debito e di non perdere tempo in fantomatici cambi di gestione nelle more del bando, che si accingono ad elaborare attraverso consulenze esterne, o nella creazione di un nuovo consorzio. I dipendenti di Lazio Ambiente sul nostro territorio svolgono un lavoro prezioso quanto necessario e vanno assolutamente tutelati. Qualsiasi scelta va fatta il prima possibile nell’interesse di tutti”. Così dichiara il Partito Democratico di Frascati.

La risposta del sindaco di Frascati Roberto Mastrosanti

"È irresponsabile, in una fase così delicata per Lazio Ambiente e per i suoi dipendenti, fare spiccia demagogia alla ricerca di un effimero consenso e con l'intento di mettere in cattiva luce l'attuale Amministrazione. Faccia invece ammenda il Pd di Frascati di avere lasciate irrisolte nei suoi due anni di amministrazione Spalletta le vicende legate al contratto di servizio smaltimento rifiuti, che è scaduto sin dal dicembre 2014 e che oggi, dopo l'inerzia anche della gestione commissariale, la nostra Amministrazione sta coscienziosamente cercando di risolvere", attacca il primo cittadino.

"Frascati è un città di eccellenza, che vuole dotarsi di un servizio di raccolta rifiuti efficiente e più economico per i propri cittadini, e stupiscono le stucchevoli polemiche sollevate in ordine all'incarico di supporto, conferito nei giorni scorsi ad una società esterna per l’assistenza agli uffici nella predisposizione dei capitolati tecnici e degli atti e documenti di gara. L'appalto per la raccolta e smaltimento dei rifiuti rappresenta uno degli appalti di maggiore complessità e, per Frascati, ha un valore complessivo dell'affidamento con valori prossimi ai 30milioni di Euro".

Il Comune di Frascati anticiperà i pagamenti a Lazio Ambiente per fare credito

Si è svolta stamani presso gli uffici regionali un incontro tra la Regione Lazio, Lazio Ambiente e Comune di Frascati nel corso del quale è stato verificato, in contraddittorio, il regolare assolvimento da parte dell’Amministrazione comunale delle obbligazioni scadute nei confronti della società Lazio Ambiente.

Nel corso della riunione si è altresì deciso che a fronte dell'impegno della Regione Lazio ad effettuare in favore del Comune il pagamento di alcuni contributi ancora non erogati, Frascati provvederà ad anticipare il pagamento di una ulteriore rata mensile a Lazio Ambiente seppur ancora non scaduta.

"All'esito di questa operazione l’Amministrazione comunale risulterà quindi non solo aver pagato alla Società regionale un importo non ancora scaduto, ma addirittura creditore nei confronti della medesima società degli importi riferibili ai contributi del sistema Conai (per recupero materiale da differenziata) per il secondo semestre dell'anno 2017, che dovrebbero ammontare a circa 50/60mila Euro" si legge in una nota di stampa del Comune di Frascati diramata nel pomeriggio odierno.