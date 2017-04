Frascati: una legge per istituire il Parco archeologico culturale del Tuscolo

Valorizzare i resti dell'antica città di Tuscolum, tutelare le ville signorili come Villa Mondragone, Villa Aldobrandini e Villa Falconieri, proteggere il patrimonio arboreo e naturalistico: sono queste alcune delle finalità del disegno di legge presentato dal senatore del Partito Democratico Bruno Astorre per istituire il Parco archeologico e culturale del Tuscolo. Un'analoga iniziativa era stata presentata nel 2001 dal compianto senatore Lavagnini molto legato al territorio dei Castelli Romani.

La Comunità montana dei Castelli Romani presenterà alla cittadinanza la proposta di legge con un evento pubblico il prossimo giovedì 20 aprile alle ore 17.00 presso Villa Falconieri a Frascati dove interverranno non solo sindaci e amministratori locali, ma anche docenti ed esponenti del mondo accademico e culturale.

"Amare il nostro territorio significa anche conoscerne e tutelarne l’altissimo valore storico, archeologico, culturale e ambientale - ha dichiarato il Senatore bruno Astorre - per questo motivo ho voluto presentare un disegno di legge per l’istituzione del Parco Archeologico del Tuscolo. Questa è un’iniziativa che vuole dare supporto agli enti locali, in particolare alla Comunità Montana dei Castelli romani e prenestini, che, negli anni, hanno cercato di valorizzare un sito di grande rilevanza per il patrimonio artistico nazionale. Scavi e pubblicazioni, che si sono susseguiti negli ultimi decenni, hanno ricollocato al centro della discussione scientifica internazionale l’area di Tusculum, che ora, però, necessita di un interessamento organico e concreto da parte dello Stato".

"Istituire il Parco Archeologico del Tuscolo - conclude il Senatore Astorre - significa dare dignità, anche giuridica, al patrimonio storico e culturale del nostro territorio, accompagnando gli enti locali in quell’opera di restituzione ai cittadini di un bene di cui possano fruire e godere in maniera completa".