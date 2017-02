Frascati: per la scuola di Villa Sciarra un nuovo impianto audio professionale

Gli alunni della scuola primaria di Villa Sciarra hanno ora a disposizione un nuovo impianto audio professionale con casse di amplificazione, microfoni e mixer che potranno utilizzare nelle diverse iniziative artistiche durante l'anno scolastico.

A donarlo alla scuola è stata l'Associazione “Tutti Pazzi per la Scuola” con una cerimonia di consegna tenutasi presso la Sala Nanomondo di Villa Sciarra alla presenza del Sub Commissario, Fabio Maurano, della Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Frascati, Paola Felicetti e del Presidente dell’Associazione Tutti Pazzi per la Scuola, Luca Giarratana.

L’associazione ha donato anche alcuni dizionari di spagnolo e di francese alla Scuola Secondaria di via d’Azeglio, per dotare le classi terze di strumenti moderni da utilizzare agli esami, evitando così nuovi acquisti ai genitori degli alunni. Entrambe le donazioni sono state possibili grazie al versamento che i cittadini hanno effettuato tramite il 5 per mille all’associazione, tra le cui finalità c'è anche quella di sostenere il mondo della scuola.

L’Associazione è pronta ad accogliere le idee e le progettualità dei cittadini da introdurre nelle scuole di Frascati. Per proporre iniziative, o informarsi sull’attività dell’Associazione “Tutti Pazzi per la Scuola”, scrivere a info@tuttipazziperlascuola.it.