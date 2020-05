Frascati: per la FASE 2 a Villa Torlonia si entra per fasce orarie e di età

La fase 2 a Frascati comincia con la riapertura del più grande parco pubblico Villa Torlonia, mentre rimangono chiusi al pubblico i parchi pubblici comunali di Villa Sciarra, Ombrellino, e Cocciano.

Per evitare gli ormai temuti assembramenti, al Parco di Villa Torlonia da oggi si può accedere per fasce orarie e a seconda dell’attività che si intende svolgere. L’accesso è consentito ai soli residenti o domiciliati, o per chi lavora nel comune di Frascati.

Nel parco è consentito svolgere attività sportiva e motoria individuale, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Gli ingressi contingentanti sono efficaci fino al 17 maggio e in ogni caso fino ad ulteriori, nuove e diverse disposizioni governative.

Dalle 7 alle 9 del mattino sarà possibile effettuare solamente attività sportiva individuale, dalle 9 alle 14 passeggiate individuali per chi ha più di 25 anni di età, dalle 14 alle 18 potranno passeggiare in villa chi ha meno di 25 anni, i minorenni e non autosufficienti con un accompagnatore. Infine dalle 18 alle 20 si potrà di nuovo fare attività sportiva.

“Per quanto riguarda Villa Torlonia- spiega il Sindaco Roberto Mastrosanti- abbiamo adottato una disciplina di accesso per età e attività. Una soluzione un po' articolata, ma considerando i tanti vincoli, scaglionare gli ingressi è parsa la soluzione più ragionevole per garantire sicurezza. Altrimenti avremmo dovuto tenerla chiusa. Tutto è rimesso alla collaborazione dei cittadini, tocca a noi. Per ora restano chiusi gli altri parchi su cui, comunque, si stanno facendo interventi di potatura e taglio erba. Spero che si comprenda la difficoltà in cui ci muoviamo”

