Frascati: stop alla movida serale, arriva l’ordinanza

Maggiore disciplina dei comportamenti serali, dei frequentatori dei locali e dei visitatori in città per garantire la sicurezza delle persone e le norme di distanziamento introdotte dal Governo: questo l’obiettivo della nuova ordinanza anti-movida serale del comune di Frascati, corso ai ripari dopo gli assembramenti e gli episodi di violenza dello scorso fine settimana.

Il Sindaco Roberto Mastrosanti ha informato la Prefettura di Roma e le Forze dell’Ordine in merito alle decisioni prese, chiedendo di condividere nelle sedi deputate le necessarie misure di tutela dell’ordine e della salute pubblica. L’Ordinanza sarà in vigore fino al 3 giugno 2020 con la possibilità di essere replicata in futuro.

“Dispiace che ancora una volta nel fine settimana non siano state rispettate le regole nazionali sul distanziamento e quelle generali del buon senso e buona educazione – ha dichiarato il Sindaco Roberto Mastrosanti -. Per questo abbiamo deciso di intervenire con una serie di norme più restrittive, per evitare che comportamenti irrispettosi del vivere sociale e della salute dei cittadini possano vanificare quanto di buono fatto in questi due mesi. Mi auguro che in futuro tutti si comportino con maggiore responsabilità, evitando atteggiamenti sciocchi quanto dannosi per la comunità”.

Chiusura dei locali entro le 24, stop alla vendita di alcolici alle 23

L’ordinanza n. 108 del 25.05.2020, emessa oggi, prevede infatti la chiusura alle ore 24.00 tutti i giorni della settimana, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sul posto, comprese le attività artigianali, con esclusione di quelle integrate in aree di servizio e strutture ricettive. La vendita da asporto sarà invece sospesa a partire dalle ore 23.00, per cui fino a Mezzanotte si potrà consumare ma solo all’interno dei locali.

Divieto di sostare e intrattenersi nel centro storico dopo le 23

L’Ordinanza prevede inoltre dalle ore 23.00 alle ore 05.00, tutti i giorni della settimana, il divieto di intrattenersi, sostare e/o consumare cibi e bevande in molte zone del centro storico; ed in particolare in Piazza Paolo III; Largo Duca di York; Piazza del Matone; Via del Matone; P.zza San Rocco; Viale Regina Margherita; Largo Pentini; Via Principe Amedeo; Via Farnetti; Via Buttarelli; Piazza Mazzini; Piazza Monte Grappa; Piazza del Mercato; Piazza del Gesù; Piazza San Pietro; Piazza Roma; Piazza Marconi; Passeggiata Belvedere; Viale Annibal Caro; Viale Vittorio Veneto; e le vie e strade adiacenti a queste strade. Dalle ore 23.00, infine, è fatto divieto di consumare alcolici all’aperto nell’intero territorio comunale.

Le attività commerciali al dettaglio invece dovranno chiudere alle ore 21.30, fatta eccezione per le farmacie e le parafarmacie; mentre per le medie e grandi strutture di vendita, come i supermercati, l’Ordinanza prevede i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 07.00 alle ore 21.30; domenica e i festivi dalle ore 08.00 alle ore 15.30.

Stop ai veicoli in centro: attivata la ZTL notturna

La Zona a Traffico Limitato (ZTL), in deroga alle disposizioni regolamentari comunali, sino al 03 giugno 2020, al fine di limitare il transito veicolare all’interno del centro storico, osserverà i seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 22.00 alle 05.00. Venerdì, sabato e prefestivi dalle ore 20 alle ore 05.00; domenica e festivi dalle ore 13 alle 05.00.