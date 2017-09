Football club Frascati calcio, Lo Papa e Laureti: "Ottimi riscontri dai primi giorni di open day"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – C’è fermento all’Otto Settembre di Frascati dove dallo scorso 28 agosto (e fino al prossimo 15 settembre) il Football Club Frascati, la società che fa capo al presidente Stefano Lopapa e al direttore generale Claudio Laureti, sta tenendo gli Open day gratuiti per tutte le selezioni dell’agonistica e della Scuola calcio. «Le prime risposte sono molto positive – dicono in coro Lopapa e Laureti -, abbiamo già coinvolto circa 150 ragazzi e siamo contenti dell’impatto che ha avuto la nostra proposta di calcio sano e rivolto esclusivamente al settore giovanile. Ricordiamo che fino al 15 settembre, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17,30 alle 19, ci sarà la possibilità di venire al campo e conoscere il nostro staff qualificato e i nostri metodi di lavoro. Tutto ciò è stato possibile anche grazie alla collaborazione del Comune che ci ha concesso di utilizzare l’Otto Settembre in questo periodo». L’attività si svolge sotto lo sguardo attento del responsabile del settore agonistico (nonché allenatore della Juniores) Gianfranco Di Carlo, ex tecnico tra le altre di Albalonga e Città di Ciampino, e di quello della Scuola calcio Lorenzo Marcelli (ex Centro Calcio Rossonero) oltre che sotto il coordinamento e la supervisione tecnica dell’ex calciatore professionista Paolo Pochesci. Sono tante le iniziative messe in piedi dal Football Club Frascati (che ha già annunciato da tempo l’affiliazione con il Carpi): l’ultima di queste si è svolta domenica mattina nell’ambito del mercatino della centralissima piazza San Pietro dove il club tuscolano ha allestito uno stand per illustrare i programmi stagionali. I piccoli atleti che hanno visitato lo stand sono stati “messi alla prova” tirando un calcio di rigore che, una volta segnato, è valso l’omaggio di un cappellino con il logo del Football Club Frascati. Ma le idee coinvolgenti riguardano anche le iscrizioni, con prezzi più alla portata delle famiglie in questo momento storico così complicato e con la gratuità per tutte le bambine che volessero far parte della Scuola calcio del sodalizio tuscolano. Tra le iniziative in programma, infine, c’è anche quella di una fattiva collaborazione con altre società sportive frascatane per poter organizzare delle sedute mensili “extra calcio” da proporre ai tesserati del Football Club Frascati. In ogni caso per tutte le informazioni si possono consultare il sito ufficiale www.fcfrascati.it, la pagina Facebook “Football Club Frascati” o anche il profilo Instagram del club.