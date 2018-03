Frascati: aperto l'Emporio della Solidarietà familiare

A Frascati si avvia la catena della solidarietà per le famiglie più bisognose: ha aperto i battenti lo scorso 19 marzo l'Emporio della Solidarietà Familiare, voluto dalla Diocesi tuscolana, la Caritas e dal Comune.

L'amministrazione comunale ha messo a disposizione i locali comunali in via Massimo D'Azeglio, dove è stato realizzato l’Emporio, una nuova struttura intercomunale accoglierà anche le donazioni in generi alimentari, e non solo, che i cittadini vorranno donare.

"In questo modo si realizzerà una vera e propria catena virtuosa, alimentata dalla solidarietà dei cittadini e dei volontari della Caritas - ha dichiarato l’Assessore ai Servizi Sociali Alessia De Carli - Le donazioni infatti saranno esposte sugli scaffali dell’Emporio e da lì potranno essere direttamente scelte dalle famiglie in difficoltà economica. Mi auguro pertanto che tanti cittadini di Frascati e dei comuni limitrofi possano partecipare a questa raccolta di generi di prima necessità per le persone più bisognose".

L'Emporio sarà aperto nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00