Frascati: istituito il registro per la raccolta dei testamenti biologici

"L'attivazione del Registro DAT rappresenta un momento di crescita per la nostra comunità: ci siamo dotati di un nuovo importante strumento, che garantisce la dignità e la libertà di scelta di ogni persona. Sono sinceramente soddisfatta che su questo tema ci sia stata piena condivisione con le forze della minoranza, che hanno sicuramente svolto un apprezzabile ruolo di impulso".

Con queste parole l'assessora ai servizi sociali del comune di Frascati, Alessia De Carli, ha commentato l'istituzione nella città tuscolana di un registro informatizzato per la raccolta dei testamenti biologici (Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, DAT), in attuazione della Legge n. 219 del 22 dicembre 2017.

Per DAT, secondo la recente normativa, si intendono gli atti con i quali una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità a prendere decisioni in autonomia e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, esprime le proprie intenzioni in materia di trattamenti sanitari, il consenso o il diniego rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e l'eventuale nomina, con atto scritto, di una persona di fiducia che la rappresenti nel rapporto con il medico e gli ospedali.

Entro pochi giorni i cittadini di Frascati potranno depositare la propria dichiarazione di trattamento che comparirà in apposita schermata nella scheda anagrafica del cittadino.

"Esprimo soddisfazione e ringrazio l’Assessore De Carli e gli Uffici Comunali per aver permesso l’istituzione del Registro per la Raccolta dei Testamenti Biologici - ha dichiarato il Sindaco di Frascati Roberto Mastrosanti - un passo avanti nell’autodeterminazione dei cittadini. In questo modo la nostra Città ha adottato uno strumento normativo fondamentale, introdotto dal Legislatore".