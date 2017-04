Frascati: centro-destra diviso, un po' con Mirko Fiasco e un po' con Igino Mancini

In vista delle elezioni amministrative dell'11 giugno inizia a delinearsi il quadro dei possibili candidati alla poltrona di primo cittadino di Frascati, dove ad oggi sembra esserci una certezza nell'ambito del centro-destra. Ci saranno due candidati che si rifanno a quell'area politica.

Da un lato l'ex consigliere comunale Mirko Fiasco che ha incassato l'appoggio sia di Forza Italia che del movimento Noi con Salvini che ha riconosciuto in Fiasco "un'indiscussa collocazione politico-ideologoica ed un gran lavoro svolto in oltre dieci anni di attività sul territorio, ponendo al primo posto, sempre, l’interesse dei Frascatani. Inoltre, Fiasco, è sempre stato all’opposizione, con battaglie di merito che ci hanno poi dato ragione, basti pensare al debito pubblico che supera i 70 milioni di euro, accumulati in trent’anni di politica clientelare per lo più dalla maggioranza di chi oggi si ripropone come il nuovo, ma questa battaglie non è che all’inizio".

Sempre a destra Fratelli D'Italia punta su un volto storico della politica locale, Igino Mancini, ad ufficializzare la candidatura è stato il consigliere regionale Giancarlo Righini: "Sarà l'avvocato Igino Mancini il candidato Sindaco di Fdi-AN per il Comune di Frascati in vista delle Amministrative dell'11 giugno".

"Igino - ha aggiunto Righini, commissario di Fratelli d'Italia - ha le competenze politiche e le qualità umane per dare una svolta alla amministrativa ad una città che si ritrova a fare i conti con le macerie lasciate dalla dissennata gestione del Pd, che ha lasciato il Comune con oltre 70 milioni di debiti, rendendo inevitabile la parentesi commissariale".

"Proprio Igino Mancini saprà rappresentare la voglia di ripresa e di riscatto dei cittadini frascatani, che di certo meritano chi sappia amministrare la cosa pubblica con serietà, passione e un'idea di sviluppo concreta. Siamo già in contatto con altre liste civiche e personalità del mondo della destra - conclude Giancarlo Righini - per sfidare frontalmente un centrosinistra ormai in frantumi e lacerato da lotte intestine".