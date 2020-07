Ad agosto stop ai collegamenti ferroviari nelle due stazioni frascatane

Per il mese di agosto le due stazioni ferroviarie ricadenti nel comune di Frascati vedranno l'interruzione del servizio di trasporto per alcuni lavori infrastrutturali programmati.

La Direzione Regionale di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha comunicato che per il potenziamento strutturale della tratta “Roma-Cassino” saranno interrotte dal 1° al 30 agosto 2020 la linea ferroviaria FL6 tra Ciampino e Colleferro e dall’8 al 23 agosto 2020 la linea FL4 tra Ciampino a Frascati. In questo periodo saranno avviati 25 cantieri, tra cui 10 per opere civili, 4 per interventi vari sui binari, 8 per la logistica e il segnalamento dei treni e 3 per la trazione elettrica. Tra questi interventi è previsto anche l’allargamento del Ponte di Cisternole per adeguarlo al transito dei nuovi convogli.

Per la stazione di Tor Vergata bus navetta su Via Fermi

Per quanto riguarda l’interruzione della FL6, durante la prima e l’ultima settimana di agosto (dal 1 al 7 agosto e dal 24 al 30 agosto), la circolazione ferroviaria sarà interrotta per circa 10 ore a partire dalle ore 19; mentre nelle due settimane centrali di agosto, dall’8 al 23 agosto, la circolazione ferroviaria sarà interrotta per l’intera giornata.

Il servizio di bus sostitutivi, attivato da RFI, prevede le seguenti corse: Ciampino – Tor Vergata no-stop e vv; Ciampino – Colleferro no-stop e vv; Ciampino – Colleferro con fermate intermedie e vv; Ciampino – Valmontone no-stop e vv; Ciampino – Zagarolo no-stop e vv.

Il numero di mezzi bus che sarà impiegato per garantire il servizio sarà numeroso. Come avvenuto in passato, alla stazione di Tor Vergata per la fermata dei mezzi sostitutivi sarà utilizzata quella del Cotral su via E. Fermi, altezza stazione, per entrambi i sensi di marcia.

A Piazza Marconi il servizio sostitutivo da Frascati Centro

Per quanto riguarda l’interruzione della FL4, la circolazione ferroviaria sarà interrotta per l’intera giornata tra Ciampino e Frascati nelle due settimane centrali di agosto, dall’8 al 23 agosto. La tratta sarà sostituita con bus navetta, il cui punto di fermata sarà in Piazza Marconi.