Frascati: nel giorno del ricordo delle vittime di mafia, intitolata l’Aula Consiliare a Falcone e Borsellino

Nel giorno della memoria per le vittime di mafia, l'amministrazione comunale di Frascati ha deciso di intitolare l'Aula consigliare ai due magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, simbolo della lotta dello Stato contro la criminalità organizzata.

"Ogni 21 marzo si manifesta l’impegno per la costruzione di una memoria responsabile e condivisa, che partendo dal ricordo possa generare impegno e giustizia sociale - ha dichiarato il Sindaco di Frascati Roberto Mastrosanti -, in modo che nessuno dimentichi quanto la piaga sociale delle mafie abbia influito e influisca tuttora negativamente sulla libertà di ogni individuo, soprattutto in alcuni territori troppo spesso dimenticati dallo Stato".

L'idea di intitolare l'aula di Palazzo Marconi ai due magistrati era stata avanzata già sei anni fa dall'attuale Presidente del Consiglio Comunale Franco D’Uffizi: "Con l’intitolazione dell’Aula Consiliare a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino si conclude l’iter iniziato nel lontano 2012 con una proposta del sottoscritto nella Commissione toponomastica, proseguita poi con una 'battaglia' in Consiglio Comunale dal gruppo Insieme per Mastrosanti nella precedente sindacatura. Oggi questa Amministrazione vuole ricordare due magistrati e soprattutto due persone eccezionali, che hanno donato la propria vita assolvendo i loro doveri istituzionali, continuando con tenacia, coraggio e rigore morale la lotta a Cosa Nostra e che pur sapendo di morire hanno continuato a servire la giustizia, ad onorare la toga e a servire lo Stato democratico. Per questo questa Amministrazione sarà sempre dalla parte del rispetto della legalità".

Stamane dopo la cerimonia di intitolazione dell’Aula Consiliare, un corteo che da Piazza San Pietro è giunto fino a Villa Torlonia, dove gli studenti delle scuole hanno dato lettura dei nomi delle vittime di mafia.