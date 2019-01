Italia Nostra: "Il comune di Frascati non sostenga Telecom per l'antenna di Via Consalvi"

L'associazione ambientalista Italia Nostra Castelli Romani fa appello al buon senso dell'amministrazione comunale di Frascati per ritirare il sostegno al ricorso presentato da Telecom contro la mancata autorizzazione dell'ente Parco dei Castelli Romani all'installazione di un'antenna nel parcheggio di Via Consalvi.

L'impianto di telefonia mobile sorgerebbe proprio di fronte alla scuola pubblica ITC Buonarroti, a diversi palazzi condominiali e non lontano dal parco pubblico dell’Ombrellino e già oltre 350 cittadini hanno firmato una petizione contro l'installazione dell'antenna.

"ITALIA NOSTRA Castelli Romani esprime costernazione ed incredulità riguardo all’atto di costituzione in giudizio da parte del comune di Frascati a sostegno della società Telecom Italia nella vertenza contro l’ente Parco Castelli Romani il quale ha espresso il proprio diniego alla installazione dell’antenna - si legge in una nota di Italia Nostra - Abbiamo infatti appreso che il comune di Frascati ha presentato atto di costituzione in giudizio a fianco della società Telecom Italia a sostegno di quest’ultima e ci pare che tale fatto sia passato oltretutto praticamente inosservato e 'sotto silenzio'” .

"Tale atto da parte del comune di Frascati ci sembra sinceramente grave ed inopportuno, e difficilmente ne comprendiamo le ragioni, soprattutto in considerazione del malessere diffuso che la notizia dell’installazione dell’antenna ha suscitato tra i tanti cittadini. Pertanto ITALIA NOSTRA Castelli Romani rivolge ulteriore appello all’amministrazione comunale di Frascati affinché presti ascolto alle rimostranze dei cittadini e, volendo essere rappresentativa degli interessi della cittadinanza e della tutela del paesaggio, abbia il coraggio di ritirare il proprio atto di costituzione in giudizio a fianco della Telecom Italia, tempestivamente e prima della prossima udienza al TAR prevista per il 26 febbraio prossimo., dando così dimostrazione di comportarsi quantomeno 'super partes', nell’interesse della cittadinanza come giusto che sia".