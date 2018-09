Lavori Acea, mercoledì 5 settembre Frascati e Monte Porzio senza acqua

L'Acea Ato 2 ha comunicato che per effettuare lavori di manutenzione straordinaria alla rete idrica, sospenderà il flusso idrico nella giornata di mercoledì 5 settembre 2018 dalle ore 07:00 alle ore 22:00 in alcune zone dei comuni di Frascati e Monte Porzio Catone, con conseguenti mancanze di acqua o abbassamenti di pressione.

Queste le zone coinvolte del Comune di Frascati: Largo Sant'Antonio M. Claret, Largo Sant'Antonio M.C., Piazza Aldo Moro, Piazza della Ginestra, Piazza delle Felci, Piazza Fulvio Nobiliore, Piazza Furio Camillo, Piazza Giovanni XXIII, Piazza Marco Decumio, Piazza Rodolfo Morandi, Piazza Sulpicio Quirino, SS216, Via Alcide De Gasperi, Via Angelo Celli, Via Biagio Budellacci, Via degli Aceri, Via degli Ulivi, Via dei Castani, Via dei Ciliegi, Via dei Fabii, Via dei Flavii, Via dei Furii, Via dei Laterensi, Via dei Passieni, Via dei Quintili, Via dei Tigli, Via della Vite, Via delle Cisternole, Via delle Noci, Via di Colonna, Via di Santa Croce, Via Difilo, Via Enrico De Nicola, Via Frascati, Via Giacomo Brodolini, Via Giovanbattista Lugari, Via Giuseppe Romita, Via Giuseppe Tomassetti, Via

Gregoriana, Via Metrodoro, Via Opita Oppio, Via Palmiro Togliatti, Via Pietro Santovetti, Via Quinto Celio, Via Rodolfo Morandi, Via Spinetta, Via Tiberio, Via Ugo La Malfa, Viale dei Coccei, Viale Ercole Consalvi, Vicolo Enrico De Nicola, Vicolozzo di Spinetta.

Relativamente al Comune di Monte Porzio Catone, si verificheranno invece mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti strade: Piazzale Portale delle Armi, Via Antonio Nibbi, Via Carlo Rainaldi, Via Enrico Stevenson, Via Fontana dei Draghi, Via Fontana della Girandola, Via Frascati, Via Martino Longo, Via Vasanzio, Via Vignola, Viale Ercole Consalvi.

Al fine di limitare i disagi Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che sarà attivo dalle ore 7:30 alle ore 20:00 di mercoledì 5 settembre, nelle seguenti vie del Comune di Frascati: Via Dei Furii (angolo Via Dei Coccei), Via Ugo La Malfa (angolo Via Enrico De Nicola), Via Angelo Celli (angolo Via Vignola). Per i casi di effettiva e improrogabile necessità, potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.