Frascati: lavori di miglioramento sismico presso la scuola di Villa Innocenti

Sono in fase di completamento i lavori di miglioramento sismico della Scuola dell’Infanzia di Villa Innocenti a Frascati. Si stanno ultimando gli interventi sulle finiture, la pavimentazione e gli impianti di riscaldamento ed elettrici.

La fine dei lavori è prevista per i primi giorni di ottobre. Sino a conclusione degli interventi, come avvenuto per lo scorso anno scolastico, gli alunni saranno accolti nella sede centrale della ex Dandini in Via Risorgimento.