Matteo Renzi apre la Festa de L'Unità di Frascati: "No alla politica della paura"

C'era tutto il gotha della politica locale di centrosinistra dei Castelli Romani ieri a Frascati all'apertura della Festa de l'Unità a Villa Torlonia inaugurata per l'occasione da Matteo Renzi che ha presentato il suo libro "Avanti". Sindaci, consiglieri comunali, regionali e parlamentari del Partito Democratico per ascoltare il segretario che salito sul palco più che un comizio ha tenuto un suo personale one man show.

Un'ora in cui oltre ha illustrare il lavoro fatto al governo e quanto ancora bruci la sconfitta al referendum, ha ammesso anche alcuni errori fatti nelle scelte politiche tra cui il forzare troppo sulla riforma della scuola che ha lasciato ancora dei problemi irrisolti, tanto che sotto il palco una rappresentanza dei docenti di terza fascia attendeva poi di incontrare il segretario a termine dell'evento.

Politica, ma anche umorismo con battute e frecciatine riservate agli avversari dal Movimento 5 stelle, a Matteo Salvini per arrivare a Berlusconi. Simpatico il siparietto con un anziano militante che ogni qualvolta veniva nominato il leader di Forza Italia chiedeva di abbattere le antenne Mediaset a Monte Cavo. Renzi, a cui non è nota l'annosa storia delle antenne di Rocca di Papa, ha chiesto però ai parlamentari del territorio di ascoltare il signore che con tanto ardore rivendicava l'abbattimento dei tralicci.

Ovviamente alla fine del comizio non potevano mancare i selfie d'obbligo con sindaci, dirigenti locali e semplici cittadini che hanno subito pubblicato le immagini sui social a testimonianza di una giornata in cui la comunità del Partito democratico locale si è ritrovata intorno al proprio segretario.

"L'emozione è ancora grande ed è difficile racchiuderla in poche parole. Le immagini parlano per noi e raccontano di un popolo che si è ritrovato insieme in un pomeriggio di settembre ad ascoltare il proprio segretario. - si legge sul profilo Facebook del Partito Democratico di Frascati - Una comunità che sa sperare, che non si ferma, che non tiene nascosti i propri sogni, le proprie idee, i propri valori ma ne fa le fondamenta del futuro da costruire insieme. È con questo spirito, con il cuore e la mente pieni del tanto ricevuto ieri sera, che ripartiamo. I grazie da dire sono tanti, ai volontari, alle tantissime persone che ieri erano a Villa Torlonia, a Matteo Renzi che ha aperto la nostra festa de l'Unità. E grazie ai Ladri di Carrozzelle che hanno dato il benvenuto al nostro segretario!".