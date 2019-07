Miss Italia: viene da Anzio la nuova reginetta di Miss Spot Lazio 2019

Un'altra tappa di avvicinamento alla manifestazione di bellezza più famosa del Paese. Quest'anno Miss Italia celebra infatti l'ottantesima edizione. Per parteciparvi però, occorre ottenere dei pass partout che soltanto poche candidate riescono a traguardare. Un modo per riuscirci è partecipare ad eventi come quello che si è svolto nello Sporting Villa di Frascati.

Nella cornice rappresentata dall'impianto sportivo castellano, trenta concorrenti si sono contese lo scettro di Miss Sport Lazio 2019. Un passaporto utile per accedere alle prefinali nazionali, dove giungerano circa 200 ragazze da tutta Italia. Un appuntamento previsto per fine agosto, a cui accederà Ludovica Cortese. E' lei infatti la vincitrice dell'edizione 2019 di Miss Sport Lazio.

La vincitrice

LUDOVICA CORTESE, 20enne di Anzio (RM), capelli castani, occhi marroni, alta 174 cm. Diplomata al liceo linguistico-scientifico è iscritta al 1° anno di Economia alla Sapienza di Roma. Pratica molto sport, soprattutto fitness, ama viaggiare, andare al cinema e magiare sushi. Il suo sogno è affermarsi come consulente finanziario.

La sfilata e la giuria

Guidate dal regista Mario Gori, le ragazze si sono cimentate in passerella in tre diversi quadri coreografici: moda mare, in abito da sera con i gioielli Miluna e con il tradizionale body da gara, per il consueto passaggio davanti alla giuria. L’evento, organizzato dalla Delta Events è stato presentato da Margherità Praticò. Prevalentemente tecnica la giuria, composta da Pino Leone, noto fotografo di moda, Giulia Minnucci, modella e attrice (“Il Collegio”, Rai2), Luca Mastrangelo, produttore cinematografico, Sara Cappa, grafica di moda, Francesco Termine, look maker, Piero Consoli e Emanuele Tetto, anche loro fotografi di moda e modelle, Tommaso Capezzone, personal trainer dei VIP, e Mara Urbinati, agente regionale della Miluna. In giuria anche Beatrice Fiorentini, Miss Sport Lazio 2018, presente a Frascati per il tradizionale passaggio del titolo.

Le altre finaliste di Miss Sport Lazio 2019

Al secondo posto dell'ambita competizione si è piazzata CHIARA BORTOLUS. Ventunenne romana del quartiere Aurelio, castana, occhi verdi, alta 170 cm. Ha conseguito il diploma in amministrazione, finanza e marketing, pratica fitness e ama andare a fare shopping. Il suo sogno è semplicemente quello di realizzarsi;

Al terzo posto ERIKA CILIBERTO, 20enne romana del quartiere Marconi, capelli castano-scuro, occhi marroni, alta 165 cm., diplomata ragioniera è al primo anno di scienze della comunicazione. Pratica danza classica e moderna da quando aveva tre anni, ama sciare e nuotare e sogna di lavorare nel mondo della moda;

Al quarto posto CHIARA BURLA, 20 anni, anche lei romana del quartiere Marconi. Mora, occhi marroni, alta 168 cm., ha in tasca un diploma di liceo scientifico ed è al primo anno di architettura. Pratica nuoto agonistico da ben 17 anni, ama il mare e sogna di aprire uno studio di interior design;

Al quinto posto CLAUDIA LUBRINO, 19enne romana di Acilia, capelli castani, occhi verdi, alta 175 cm. Diplomata al liceo linguistico è iscritta alla facoltà di lingue, pratica fitness, ama ballare. Il suo sogno è diventare interprete e girare il mondo.

Al sesto posto VIRGINIA CORSI, 18enne di Rocca di Papa (RM), capelli neri, occhi verdi, alta 170 cm. Deve frequentare il V° anno di liceo scientifico sportivo, pratica fitness, ama viaggiare e uscire con gli amici. Il suo sogno è diventare un bravo chirurgo estetico.